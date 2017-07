Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Donnerstagabend mit US-Präsident Donald Trump getroffen: Schwerpunkte des Gesprächs seien die G20-Agenda sowie die Lage in Nordkorea, Syrien und der Ostukraine gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Trump und Merkel waren im Hamburger Hotel “Atlantic” zu einem Vorgespräch zum G20-Gipfel zusammengekommen. Unterdessen kam es bei der Anti-G20-Kundgebung “Welcome to Hell” zu ersten Ausschreitungen.

Einsatzkräfte seien mit Flaschen und Gegenständen beworfen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Pfefferspray ein, um den “schwarzen Block” vom Rest der Demonstranten zu trennen. Der Veranstalter erklärte den Aufzug schließlich für beendet.