Foto: Christian Lindner, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Chef Christian Lindner will sein Landtagsmandat in Nordrhein-Westfalen “in jedem Fall” aufgeben. Er werde sich kein Hintertürchen offen halten, sagte Lindner dem Sender “RTL West”. “Auch für den Fall, dass die FDP nicht im Bundestag vertreten sein wird: Ich werde in jedem Fall mein Mandat im Landtag abgeben.”

Ihm lägen “Nordrhein-Westfalen und seine Menschen am Herzen”, so der FDP-Chef weiter. Wenn die FDP im September in den Bundestag einziehe, werde er “für NRW von Berlin aus meine Arbeit machen. Mein Wahlkreis ist hier, meine Frau und ich leben in Düsseldorf. Familie und Freunde sind hier”, so Lindner. “Ich bleibe Nordrhein-Westfale.”