Foto: Anke Engelke, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Auch Komikerin Anke Engelke hat ab und an mal Tage, an denen sie weit weniger schafft, als sie sich vielleicht vorgenommen hat. “Klar habe ich diese schlimmen Tage, an denen nichts geht”, sagte die Schauspielerin dem Magazin “Barbara”. Wenn sie dann mal wieder voll motiviert ist und einen Termin nach dem anderen absolviert, ist wieder alles gut: “Das gibt mir dann abends ein fantastisches Gefühl.”

Aber sie kann auch anders. “Ich bin auch gut darin, Dinge abzugeben”, so die Entertainerin. “Und dabei delegiere ich nicht.” In ihrer Familie fühlt sich die 51-Jährige offenbar gut aufgehoben. Die Stimmung sei grundsätzlich “lässig und lustig”.