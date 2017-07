Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor dem bevorstehenden Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin “konkrete Vereinbarungen für die künftige Zusammenarbeit” der beiden Staaten angemahnt. “Wir brauchen endlich einen Neubeginn für Entspannung und Abrüstung”, sagte Gabriel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Vereinbarungen zwischen Trump und Putin erhoffe er sich für die Zusammenarbeit in Syrien, bei der Lösung des Ukraine-Konflikts und zu Gesprächen über Rüstungskontrolle und Abrüstung.

“Aus dieser Verantwortung dürfen wir beide nicht entlassen”, fügte Gabriel hinzu. Trump und Putin wollen sich am Freitag am Rande des G20-Gipfels erstmals zu einer direkten Begegnung zusammenkommen. Der Außenminister erklärte, das Treffen der beiden Präsidenten sei wichtiger als der vorausgehende Besuch Trumps am Donnerstag in Polen. Die Visite des US-Präsidenten in Warschau bewertete er als “wichtiges Signal für die Mittel- und Osteuropäer”. Doch unterstrich Gabriel auch, Europa werde sich nicht aufspalten lassen in ein altes gegen ein neues Europa.