Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Einen Tag vor Ankunft der meisten Staats- und Regierungschefs für den G20-Gipfel in Hamburg haben wieder tausende Menschen in der Hansestadt gegen die Veranstaltung demonstriert. Ab 16 liefen zunächst bis zu 300 Demonstranten der angemeldeten Versammlung “Womens March gegen Donald Trump”, die sich an den Landungsbrücken mit den Teilnehmern des Aufzuges “Lieber Tanz ich als G20″ zusammenschlossen. Hier waren nach Polizeiangaben ab 18 Uhr rund 7.000 Demonstranten auf der Straße.

Bis 21 Uhr verlief die Veranstaltung “friedlich und störungsfrei”, so die Polizei.