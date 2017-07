Foto: Deutsche Bank, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank rechnet nach langen schlechten Zeiten für sein Geldhaus in diesem Jahr mit einem Gewinn. “Ich erwarte nicht, dass wir in diesem Jahr einen Verlust machen”, sagte Cryan der Wochenzeitung “Die Zeit”. Gerüchten, er bleibe nur für kurze Zeit an der Spitze der Bank, tritt er entgegen: “Seien Sie sich gewiss: Ich habe nicht vor, irgendwo anders hinzugehen – und zwar für lange Zeit”, so der Deutsche-Bank-Chef.