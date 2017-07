Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX ist am Mittwoch verhalten in den Handelstag gestartet. Nach einem Start im Minus berappelte sich der Index in den ersten Minuten und wurde gegen 9:30 Uhr mit 12.466 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,23 im Vergleich zum Dienstagsschluss. Am deutlichsten im Plus waren zum Handelsstart die Aktien von Adidas, die zunächst über zwei Prozent zulegten.

Aktionäre dürften sich über Medienberichte freuen, wonach der Sportartikelhersteller das China-Geschäft ankurbeln will. Wenn der FC Bayern in wenigen Tagen auf seine China- und Singapur-Reise aufbricht, bedeutet das auch für Adidas mehr Aufmerksamkeit. Lufthansa-Papiere hingegen, eigentlich seit Monaten in einem raktenhaftigen Aufwind, ließen weiter nach und befanden sich wie schon am Vortag am Ende der Kursliste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1361 US-Dollar (+0,13 Prozent).