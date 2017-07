Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Dienstag hat der DAX leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.437,13 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die Finanztitel zogen nicht an einem Strang: Während Aktien der Deutschen Bank gegen den Trend deutlich zulegten und kurz vor Handelsende über zwei Prozent im Plus waren, ließen Commerzbank-Papiere nach.

Allianz und Münchener Rück verzeichneten ein moderates Plus von unter einem Prozent. Als Grund wurde von Marktkommentatoren erneut die Erwartung eines Endes der ultra-lockeren Geldpolitik der EZB genannt. Größte Kursverlierer waren zu diesem Zeitpunkt Deutsche Telekom und Lufthansa. Aus den USA fehlten am Dienstag die Vorgaben. Wegen des Unabhängigkeitstages waren die Börsen dort geschlossen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1350 US-Dollar (-0,12 Prozent).