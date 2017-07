Foto: Botschaft von Saudi-Arabien in Deutschland, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Saudi-Arabien zahlt der Witwe eines bei einem Unfall in Berlin ums Leben gekommenen Fahrradfahrers freiwillig eine Entschädigung. Das berichtet die “Bild-Zeitung” in ihrer Mittwochausgabe. Der saudische Minister für Kultur und Medien und frühere Botschafter in Berlin, Awwad Alawwad, habe am Sonntag im Zuge seines Berlin-Besuchs die Hinterbliebenen des verstorbenen 55-Jährigen getroffen.

Den Unfall hatte offenbar ein saudischer Diplomat verursacht. Über die Höhe der Entschädigungssumme wurde mit der Familie Stillschweigen vereinbart. “Das Treffen mit Herrn Alawwad war sehr angenehm und warmherzig”, zitiert die Zeitung die Hinterbliebene. Die Familie möchte sich nach Angaben des Neffen künftig nicht mehr zu dem Unglück äußern. “Wir wollen zur Ruhe kommen”, hieß es.