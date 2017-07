Foto: Martina Hill, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Schauspielerin und Komikerin Martina Hill hat panische Angst vorm Hubschrauberfliegen. Als sie während eines Radiopraktikums in Berlin einmal Verkehrsmeldungen aus der Luft durchgeben sollte habe sie den ganzen Helikopter “vollgekotzt”, sagte Hill dem Radiosender HR3. “Danach ging es mir so schlecht, da steige ich nie mehr wieder ein”. Sie habe bis dahin überhaupt nicht gewusst, dass sie an Höhen- und Flugangst leide.

Nach eigenen Angaben würde sie dementsprechend auch niemals einen Hubschrauber steuern wie Lucy, die weibliche Hauptfigur in “Ich – einfach unverbesserlich 3″, der sie im Film ihre Synchronstimme leiht.