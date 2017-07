Foto: Flughafen Berlin-Tegel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Mitgliederbefragung der Berliner CDU zur Zukunft des Flughafens Tegel zeichnet sich eine hohe Zustimmung für eine Fortsetzung des Flugbetriebs ab: Laut eines Berichts des rbb sprachen sich mehr als 80 Prozent der Parteimitglieder, die ihre Stimme online abgaben, dafür aus, den innerstädtischen Flughafen auch nach der Eröffnung des BER weiter zu betreiben. Nach vorläufigem Stand habe sich wohl fast die Hälfte der 12.000 Berliner CDU-Mitglieder an der Befragung beteiligt, heißt es in dem Bericht weiter. Das offizielle Endergebnis wird erst am Montagmittag feststehen, denn es wird noch auf letzte Post-Rückläufer gewartet.

Der Einsendeschluss für die Basisbefragung war Freitagnacht. Die CDU hatte sich jahrelang für die Schließung des Flughafens ausgesprochen. Erst nach dem Wechsel in die Opposition hatte sie sich entschieden, ihre Mitglieder entscheiden zu lassen, wie sie mit dem Thema künftig umgehen soll.