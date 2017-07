Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Münchberg (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Busunfall auf der A9 in der Nähe der bayerischen Stadt Münchberg befürchtet die Polizei bis zu 17 Tote: “Wir sind realistisch und werden am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben”, sagte ein Polizeisprecher dem Sender n-tv. Am Montagmorgen war der Reisebus mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern an Bord auf einen Lkw aufgefahren und in Flammen aufgegangen. 31 Fahrgäste wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Der Verbleib der übrigen Insassen ist noch unklar.