Foto: Deutschland-Chile am 02.07.2017, Pressefoto Ulmer/Markus Ulmer, über dts Nachrichtenagentur

St. Petersburg (dts Nachrichtenagentur) – Deutschland hat den Confed Cup in Russland gewonnen. Im Finale in St. Petersburg setzte sich die Mannschaft am Sonntagabend gegen Chile glücklich mit 1:0 durch. Lars Stindl besorgte in der 20. Minute den Siegtreffer, nachdem Werner den Ball geschickt den Chilenen abgeluchst hatte.

Davor und danach hatte Chile aber über weite Strecken das bessere Team, konnte jedoch nichts zum Abschluss bringen. Deutschland brachte den Ball in der zweiten Halbzeit kaum noch nach vorne und musste den Sieg letztlich über die Zeit retten. Nach anfänglich fairem Spiel kochten die Emotionen im zweiten Durchgang hoch, innerhalb weniger Minuten gab es ein halbes Dutzend gelbe Karten, je drei für Deutschland und drei für Chile.