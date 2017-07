Foto: Flagge von Syrien, über dts Nachrichtenagentur

Damaskus (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Selbstmordanschlag in Damaskus sind am Sonntag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zwölf Menschen wurden verletzt. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich mit einem Fahrzeug auf dem Tahrir-Platz im Osten der Stadt in die Luft.

Zwei weitere Fahrzeuge konnten nach Polizeiangaben von Sicherheitskräften gestoppt werden: Beide Fahrer sprengten sich noch vor der Stadt. Bei den meisten Opfern soll es sich um Sicherheitskräfte handeln, die das Fahrzeug auf dem Tahrir-Platz umzingelt hatten. Bislang übernahm noch keine Gruppierung die Verantwortung für den Anschlag. Zuletzt hatte das syrische Regime zusammen mit russischer und iranischer Militärhilfe im Bürgerkrieg Erfolge erzielen können.