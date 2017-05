Foto: Horst Seehofer, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CSU-Chef Horst Seehofer hat sich für ein eigenes Ministerium für Digitalisierung auf Bundesebene ausgesprochen. “Die Digitalisierung umfasst alle Bereiche und sollte in der Bundesregierung in einem Ressort gebündelt werden”, sagte Seehofer der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). “Ich werde dies auch in Bayern machen. Möglicherweise schon vor der Landtagswahl 2018″, kündigte der bayerische Ministerpräsident an.

Auch die FDP fordert in ihrem Bundestagswahlprogramm die Einführung eines Digitalministeriums. Digitalisierung sei eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart: “Wir wollen das Kompetenzgerangel zwischen fünf Ministerien in Sachen Digitalisierung beenden”, heißt es im Wahlprogramm, welches auf dem FDP-Bundesparteitag in Berlin beschlossen wurde.