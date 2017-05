Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Auf der Bundesautobahn 45 in Fahrtrichtung Frankfurt ist am späten Montagabend ein bisher noch nicht identifizierter Mann kurz vor der Ausfahrt Freudenberg von einem Lkw erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw hatten sich die beiden Fahrzeugführer auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt Freudenberg begeben, wo der Lkw beide erfasste, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 56-jährige Fahrer des Lkw war den beiden Unfallfahrzeugen nach rechts über den Verzögerungsstreifen ausgewichen.

Bei dem zweiten Fahrzeugführer handelte es sich um einen 21-jährigen Mann: Dieser wurde schwer verletzt. Der 56-Jährige blieb unverletzt.