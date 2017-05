Foto: Französische Polizisten, über dts Nachrichtenagentur

Paris (dts Nachrichtenagentur) – In Paris sind mindestens vier Beamte bei schweren Mai-Krawallen verletzt worden. Eine Gruppe von Beamten sei von “mehreren Dutzend” Demonstranten mit “zahlreichen Molotow-Cocktails” attackiert worden, sagte Innenminister Fekl. Einer der Beamten habe schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten, ein anderer sei an der Hand schwer verletzt worden.

Die Polizisten setzten Tränengas ein. Der Zwischenfall ereignete sich am Rande eines von einem Gewerkschaftsbündnis organisierten Protestzuges, der sich gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen richtete. In Frankreich findet am Sonntag die zweite und entscheidende Runde der Präsidentschaftswahlen statt.