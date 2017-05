Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach ihrem Besuch in Saudi-Arabien zufrieden gezeigt. Bei den Gesprächen mit dem stellvertretenden Kronprinzen und dem Kronprinzen sei intensiv über die Lösung der politischen Krisen im Jemen und Syrien gesprochen worden. “Ich denke nicht, dass es im Zusammenhang mit dem Jemen eine militärische Lösung geben kann”, so Merkel am Montag.

Deshalb setze Deutschland und “erfreulicherweise auch Saudi-Arabien auf den politischen Prozess, der von den Vereinten Nationen gesteuert wird”. Deutschland habe angeboten, diesen Prozess mit “diplomatischen Möglichkeiten” zu unterstützen. Die Reise nach Saudi-Arabien sei sinnvoll gewesen, um sowohl Fragen der zivilgesellschaftlichen Entwicklung als auch der Menschenrechte anzusprechen.