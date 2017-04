Foto: Papst Franziskus am 25.9.2015 vor den UN, über dts Nachrichtenagentur

Caracas (dts Nachrichtenagentur) – Papst Franziskus erwägt einen Vermittlungsversuch im krisengeschüttelten Venezuela. Der Vatikan sei bereit, angesichts der schweren Krise zu helfen, “aber nur unter sehr klaren Bedingungen”, erklärte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag. Es seien Garantien beider Konfliktparteien nötig, so Franziskus.

Bereits im Vorjahr hatte sich Franziskus in den Konflikt eingeschaltet, war jedoch gescheitert. Venezuela wird gegenwärtig von einer massiven Versorgungskrise heimgesucht: Medikamente, Strom und Lebensmittel sind in weiten Teilen des Landes knapp. Bei Zusammenstößen zwischen Regierungsanhängern und Opposition kamen in den letzten vier Wochen mindestens dreißig Menschen ums Leben.