Foto: Robert Habeck, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Schleswig-Holsteins grüner Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck sieht seine Partei am Beginn einer neuen Phase. “Nach den Protest- und Projektjahren hat eine dritte Phase begonnen: die als Gesellschaftspartei. Wir müssen uns ums Ganze der Gesellschaft kümmern”, schreibt Habeck in einem Beitrag für den in Berlin erscheinenden “Tagesspiegel am Sonntag”.

Die Themenbereiche der Grünen zögen sich “weit durch alle Lebens- und Politikbereiche hindurch und beschreiben die Aufgaben für die nächste Jahrzehnte”, so Habeck weiter.