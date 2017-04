Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern hat sich am 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga die fünfte Meisterschaft in Folge gesichert. Nach dem 6:0 beim VfL Wolfsburg ist der Spitzenplatz in der Tabelle nicht mehr einholbar. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.