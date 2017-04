Foto: Nordkoreanische Rakete, über dts Nachrichtenagentur

Pjöngjang (dts Nachrichtenagentur) – Das Regime in Nordkorea hat am frühen Samstagmorgen einen weiteren Raketentest durchgeführt. Die Rakete sei von einem Flugfeld nördlich der Hauptstadt Pjöngjang gestartet worden, teilte das US-Militär mit. Der Flugkörper sei jedoch kurz nach dem Start in einer Höhe von rund 70 Kilometern auseinandergebrochen.

Es habe keine Bedrohung der Nachbarstaaten gegeben. US-Präsident Trump verurteilte den Test: Nordkorea habe die Wünsche Chinas mit dem erneuten Test missachtet, teilte er über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die USA hatten das Regime wiederholt vor weiteren Tests von Raketen oder Nuklearwaffen gewarnt. Zuletzt hatte das Weiße Haus eine Trägerkampfgruppe vor der nordkoreanischen Küste zusammengezogen. Auch Japan verurteilte den Test: Dieser sei “eine eindeutige Verletzung der Resolution des UN-Sicherheitsrates”.