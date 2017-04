Foto: Alessandro Schöpf (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Bayer 04 Leverkusen hat am 31. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 1:4 gegen den FC Schalke 04 verloren. Die Leverkusener starteten mit Druck in die Partie, doch bereits in der 7. Minute brachte Guido Burgstaller Schalke in Führung. Nur drei Minuten später legte Benedikt Höwedes nach, Alessandro Schöpf schoss in der 18. Minute das 3:0.

Auch nach der Pause zeigten sich die Schalker stark, in der 50. Minute gelang Burgstaller ein weiterer Treffer. Erst in der 69. Minute traf Stefan Kießling für die Gastgeber.