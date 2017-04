Foto: Landwirtschaftsminister Christian Schmidt am 06.10.2014, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die SPD ist unzufrieden mit den Tierwohllabel-Plänen von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU). “Was sich abzeichnete, hat sich leider bestätigt: Ein großer Wurf ist dem Minister nicht gelungen”, sagte Christina Jantz-Herrmann, tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Freitag). Jantz-Herrmann kritisierte sowohl die veröffentlichten Kriterien als auch die Art und Weise des Zustandekommens.

Der Minister habe weder den Koalitionspartner SPD noch Fachpolitiker oder Parlament in seine Planungen einbezogen. Viele Fragen seien nach wie vor unbeantwortet – etwa der Zeitplan zur Umsetzung. Die SPD-Politikerin warf dem Minister “Aktivismus kurz vor Toresschluss” vor. “Weder dem notwendigen Mehr an Tierschutz noch den berechtigen Interessen der Verbraucher nach mehr Transparenz und der Landwirtschaft nach Planungssicherheit kommt der Minister so bei.” Schmidt hatte im Laufe der Woche erste Kriterien für das zweistufige Label benannt, welches mit Schweinefleisch startet. So sollen die Tiere bereits in der ersten Stufe bis zu 33 Prozent mehr Platz im Stall haben. Die Teilnahme ist für Landwirte freiwillig. Der Tierschutzbund hatte nach Bekanntwerden erklärt, er werde die Bundesregierung beim staatlichen Label nicht weiter unterstützen. Es schaffe keinen nachhaltigen Tierschutz, hatte Verbandspräsident Thomas Schröder in der Zeitung kritisiert. Der Bundesminister will einen entsprechenden Gesetzesentwurf noch vor der Wahl in den Bundestag einbringen. Ob der Entwurf aber noch in dieser Legislaturperiode beraten wird, ist unklar.