Foto: Lufthansa-Maschinen am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) – Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr reist laut eines Berichts des Magazins Focus am Montag zu Gesprächen zum Air-Berlin-Großaktionär nach Abu Dhabi. Gleichzeitig machten Gerüchte über eine Übernahme der schwer angeschlagene Fluglinie Air Berlin durch den Konkurrenten Lufthansa die Runde. Die Vereinigten Arabischen Emirate halten über die Fluglinine Etihad 29 Prozent an Air Berlin.

Etihad möchte laut des Berichts ihre Anteile an der defizitären Airline angeblich so schnell wie möglich abstoßen. Lufthansa habe bereits Interesse am Kauf signalisiert, so Focus. Spohr reist zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Abu Dhabi. Bei den Gesprächen könnte auch ausgelotet werden, wie eine mögliche Übernahme der Air-Berlin-Anteile finanziert werden soll. Wie Focus unter Berufung auf Branchenkreise weiter meldet, ist eine Übernahme von Air Berlin durch Lufthansa durchaus noch für dieses Jahr zu erwarten. Auch aus der Bundesregierung wurde signalisiert, man sei an einer “deutschen Lösung” interessiert.