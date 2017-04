Skopje (dts Nachrichtenagentur) – In der mazedonischen Hauptstadt Skopje sind am Donnerstagabend Demonstranten in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Medienberichten zufolge wurden dabei mehrere Abgeordnete verletzt. Bei den Demonstranten habe es sich um Anhänger der Opposition gehandelt.

Sie hätten gegen die Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten durch die neue Regierungsmehrheit protestiert: Der Albaner Talat Xhaferi war zuvor mit den Stimmen der Sozialdemokraten und Abgeordneten der albanischen Minderheit gewählt worden. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte die Gewalt.