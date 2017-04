Foto: CDU-Flaggen, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Der Spitzenkandidat der CDU im NRW-Wahlkampf, Armin Laschet, will nach der Wahl offenbar ein neues Heimatministerium in NRW aufbauen. “Wir brauchen so etwas. Ich denke da an ein Ministerium für Heimat und den ländlichen Raum”, sagte Laschet laut eines Berichts der “Rheinischen Post” (Freitagsausgabe) am Donnerstagvormittag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Soest als Antwort auf die Frage, ob die Themen Heimat und Landwirtschaft durch ein Sonderministerium gestärkt werden müssten.

Für die Besetzung brachte Laschet laut “Rheinischer Post” die landwirtschaftspolitische Sprecherin der NRW-CDU, Christina Schulze Föcking, sowie den kommunalpolitischen Sprecher der NRW-CDU, André Kuper, ins Gespräch.