Foto: Wotan Wilke Möhring, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Auch mit fast 50 Jahren sieht sich Schauspieler Wotan Wilke Möhring noch als Rebell. “Noch heute hasse ich Spießigkeit, Engstirnigkeit und Konformität”, sagte er der Zeitschrift “Gala” (Ausgabe 18/17). “Sätze wie `Das tut man nicht!` bringen mich nach wie vor auf die Palme.”

Der Ursprung dieser Haltung liege in seiner Zeit als Punk-Musiker in den Achtzigerjahren. “Wir waren wild und ungezügelt, hatten Bock auf Chaos. Wenn wir nach einem Konzert nicht mit zerrissenen Klamotten und völlig verschwitzt mit sieben Leuten in einem Mini nach Hause gefahren sind, dann war der Abend nichts.” Unterwegs habe seine Band oft in besetzten Häusern übernachtet, so Möhring. “Das war ja das Schöne an der Szene! Man hat immer jemanden getroffen, der wusste, wo man unterkommen kann. Ich hab aber auch in Bahnhöfen und an Busstationen gepennt.”