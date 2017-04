Foto: Hermann Otto Solms, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Schatzmeister Hermann Otto Solms beurteilt den Fortschritt des Sanierungsprozesses seiner Partei als positiv: “Der Sanierungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, aber wir sind auf einem gutem Weg”, sagte Solms der “Welt”. Solms, der die Parteikasse nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag erneut übernommen hatte, verordnete den Liberalen einen strikten Sparkurs. So wurden die Personalausgaben von rund 19 Millionen Euro im Jahr 2011 auf rund 12 Millionen Euro pro Jahr seit 2014 zurückgefahren.

Zur verbesserten Finanzlage trug angesichts sinkender Einnahmen aus der staatlichen Parteienfinanzierung außerhalb des Bundestags vor allem die Spendenbereitschaft von Privatpersonen bei. 2017 konnte Solms bereits Spenden in Höhe von 1,8 Millionen Euro verzeichnen, bis Jahresende erwartet der Schatzmeister drei Millionen Euro. Das Reinvermögen der Partei ist Ende 2016 auf 8,3 Millionen Euro angewachsen. Ende 2014, dem Jahr nach dem Ausscheiden der Liberalen aus dem Bundestag, hatte es noch 3,4 Millionen Euro betragen. Die Landesverbände und ihre Untergliederungen weisen dabei ein Reinvermögen von fast 14 Millionen Euro aus. Die Bundespartei dagegen ist noch mit 5,6 Millionen Euro überschuldet, hat aber seit 2013 rund vier Millionen Euro Schulden abgebaut. Erfreulich nannte Solms die Mitgliederentwicklung. Ende 2016 gehörten 53.800 Personen der FDP an, Ende 2015 waren es noch 53.190 gewesen. In diesem Jahr sind bereits über 3.000 weitere Neumitglieder hinzugekommen: Stand 31. März 2017 zählt die FDP 55.200 Mitglieder. “2013 war die Lage politisch und wirtschaftlich katastrophal”, sagte Solms. “Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sich Finanzen und Mitgliederzahlen so positiv entwickeln.”