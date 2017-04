Foto: Junges Pärchen mit Einkaufstaschen, über dts Nachrichtenagentur

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) – Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im April deutlich verbessert: Der Konsumklima-Gesamtindikator prognostiziert für Mai 10,2 Punkte nach 9,8 Zählern im April, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Donnerstag mit. Die Konjunkturerwartung legt zum zweiten Mal in Folge zu: Der Indikator gewinnt 12,4 Zähler hinzu und weist nun 30,5 Punkte auf. Auch die Einkommenserwartung verbessert sich: Der Indikator steigt um 14,1 Punkte auf 57,5 Zähler.

Die Anschaffungsneigung verbessert sich leicht: Der Indikator gewinnt 4,7 Zähler hinzu und steht aktuell bei 60,2 Punkten. Das sei der höchste Stand seit fast zwei Jahren, so die GfK. Die Anschaffungsneigung profitiere in erster Linie von den “ausgesprochen guten” Konjunkturaussichten.