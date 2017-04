Foto: Marcel Schmelzer (BVB), über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend mit 3:2 gegen den FC Bayern München gewonnen und folgt damit Eintracht Frankfurt ins Finale. Die Partie begann auf Augenhöhe, in der 19. Minute brachte Marco Reus dann die Gäste aus Dortmund zunächst in Führung. In der 28. Minute glich Javi Martinez aus.

In er Folge erhöhten die Münchener den Druck, Mats Hummels gelang in der 42. Minute schließlich das 2:1. Nach der Pause zeigten sich die Gastgeber lange überlegen, doch in der 69. Minute traf Pierre-Emerick Aubameyang zum erneuten Ausgleich, fünf Minuten später legte Ousmane Dembélé noch einmal nach. Das Pokalfinale findet am 27. Mai in Berlin statt.