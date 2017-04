Foto: Deutschland-Fahne, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Der britische Singer-Songwriter Ray Davies hat immer sesshaft werden wollen, und überlegt nun wo: “Also bin ich immer noch auf der Suche. Deutschland wäre reizvoll”, so der ehemalige Sänger, Gitarrist und Songwriter der legendären Band The Kinks in der Wochenzeitung “Die Zeit”. “Diese romantische Sehnsucht, mal in Deutschland zu leben, hatte ich immer. Köln hätte mich gereizt!”, so Davies.

“Da habe ich herrliche Ballettaufführungen erlebt. Das Bier mag eine Rolle gespielt haben.” Auch Münster sei eine “sehr angenehme Stadt. Darüber könnte ich auch mal einen Song schreiben.”