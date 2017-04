New York (dts Nachrichtenagentur) – Der US-Regisseur Jonathan Demme ist tot. Das berichtet das Branchenblatt “Variety” unter Berufung auf Demmes Publizisten. Demnach starb der Regisseur am Mittwoch im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Sein Regiedebüt gab Demme im Jahr 1974 mit “Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen”, als sein bekanntestes Werk gilt der Thriller “Das Schweigen der Lämmer”, für den er 1992 mit dem Oscar sowie dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.