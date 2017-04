Foto: Proteste beim NSU-Prozess vor dem Strafjustizzentrum München, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Türkische Gemeinde in Deutschland fordert, allen Opfern der Terrorzelle NSU die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken wie der 2007 in Heilbronn erschossenen Polizistin. Es sei richtig, dass an den Mord an der Polizistin erinnert werde: “Man sollte aber den anderen Opfern genauso viel Aufmerksamkeit zukommen lassen”, sagte der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu der “Heilbronner Stimme” und dem “Mannheimer Morgen” (Mittwoch). Dies würden die Angehörigen und Freunde der acht türkischstämmigen Opfer erwarten.

“Gerade bei ihnen wurde durch die Ermittlungspannen viel Vertrauen verspielt. Dieses Vertrauen muss erst wieder hergestellt werden”, so Sofuoglu weiter. Er habe den Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden im Fall der getöteten Polizistin sorgfältiger als bei den türkischstämmigen Opfern ermittelten. Allerdings habe er wenig Hoffnung, dass die Hintergründe der NSU-Mordserie noch vollständig aufgeklärt würden. Mit Blick auf die Pannen der Sicherheitsbehörden hoffe er, “dass zumindest die Verantwortlichen noch zur Rechenschaft gezogen werden”. Familien der Opfer der rechtsextremen Terrorzelle NSU, Politiker und Polizei haben am Dienstag in Heilbronn der ermordeten Polizistin gedacht. Sie war vor genau zehn Jahren auf der Heilbronner Theresienwiese aus nächster Nähe erschossen, ihr Streifenkollege schwer verletzt worden. Den Mord rechnet die Bundesanwaltschaft der Terrorzelle “Nationalsozialistischer Untergrund” (NSU) zu. Auf deren Konto gehen auch die Morde an neun Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund zwischen 2000 und 2006.