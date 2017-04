Foto: Kita, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Nach wie vor ist der Anteil der Männer, die beruflich in der Kindertagesbetreuung tätig sind, relativ gering: Im März 2016 waren in Deutschland 5,2 Prozent der Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung männlich, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Damit waren rund 30.500 Männer unmittelbar mit der pädagogischen Betreuung von Kindern in einer Kindertageseinrichtung befasst oder als Tagesvater aktiv. Demnach zog es in den letzten Jahren mehr Männer in diesen Beruf: Vor fünf Jahren waren es noch 16.700 Männer gewesen (3,6 Prozent), teilten die Statistiker weiter mit.