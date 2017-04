Foto: Edmund Stoiber, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige bayerische Ministerpräsident und Ex-CSU-Parteichef Edmund Stoiber begrüßt, dass Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die CSU als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen soll. “Dass Joachim Herrmann Platz Eins auf der Bundestagsliste bekommen soll, ist ein starkes Signal an die Menschen im Land, dass der Schutz vor Kriminalität und Terror für die CSU höchste Priorität hat und dass die gute bayerische Sicherheitsbilanz auch in ganz Deutschland Standard wird”, sagte Stoiber der “Heilbronner Stimme” (Dienstagsausgabe). Stoiber fügte hinzu: “Mit Horst Seehofer und Joachim Herrmann ist die CSU für die Bundestagswahl optimal aufgestellt.”

Stoiber sagte weiter, er halte “die Entscheidung von Horst Seehofer, als Parteivorsitzender und Ministerpräsident weitermachen zu wollen, für absolut richtig”. Seehofer sei “Garant für Stabilität in Bayern und für die Anliegen auch des konservativen Teils der Bevölkerung”. Er stehe zum Beispiel für “Realismus in der Migrationspolitik”.