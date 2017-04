Foto: Israelische Fahnen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Sigmar Gabriel hat an die israelische Regierung appelliert, sich weiterhin für eine plurale Gesellschaft und gegen Nationalismus einzusetzen. Nur in einer pluralistischen Demokratie könne man die unterschiedlichen Interessen ausgleichen, so Gabriel in einem Gastbeitrag in der “Frankfurter Rundschau” (Dienstagsausgabe). Das sei die Gemeinsamkeit zwischen Europa und Israel und müsse wieder mehr betont werde.

“Europäer, das erleben auch wir Deutschen angesichts der gegenwärtigen Bedrohungen durch Nationalismus und Populismus, kämpfen wie viele Israelis darum, Demokratie, Solidarität, Gemeinsinn und Vielfalt zu bewahren”, so Gabriel weiter. “Die Demokratie ist die schwierigste und gleichzeitig die beste Staatsform von allen, weil sie in einem nicht endenden Gespräch unter noch so unterschiedlichen Standpunkten und der friedlichen Koexistenz widersprüchlicher Haltungen immer wieder das gemeinsame Gute sucht.”