Foto: Christian Lindner, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Chef Christian Lindner hält angesichts neuester Umfragen eine schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen für möglich. Zumindest “wenn Linke und Grüne bei der Landtagswahl nicht in den Landtag einziehen sollten”, sagte Lindner der “Neue Westfälischen” (Dienstagsausgabe) zu den neuesten Umfragewerten von Infratest dimap, nach denen SPD und CDU in NRW derzeit gleichauf bei 34 Prozent liegen und die FDP auf zehn Prozent käme. Die Grünen bleiben weiter bei nur sechs Prozent, während der Einzug der Linken (fünf Prozent) in den Landtag auf der Kippe steht.

“Der Schulz-Effekt hat sich verbraucht”, sagte Lindner. “Die Umfragezahlen decken sich immer mehr mit dem, wie wir die Lage im Land tatsächlich erleben.” Im Übrigen belege die neue Umfrage, dass der Ausgang der Landtagswahl “offen wie selten zuvor” sei, sagte Lindner der Zeitung.