Foto: Timo Werner (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 und RB Leipzig haben sich am 30. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 1:1 unentschieden getrennt. Leipzig griff früh an und schon in der 14. Minute traf Timo Werner zum 1:0. Die Gäste blieben nach dem Treffer zunächst das gefährlichere Team, doch in der 46. Minute gelang Klaas-Jan Huntelaar der Ausgleich.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit zeigten sich die Schalker deutlich wacher und konzentrierter als im ersten Abschnitt, ein weiterer Treffer gelang ihnen jedoch nicht.