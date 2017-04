Foto: Kölner Dom, über dts Nachrichtenagentur

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Das Umfeld des AfD-Bundesparteitages in Köln bleibt ruhig. Auch in der Nacht kam es zu keinen Zwischenfällen, teilte die Polizei mit. Weder Glasbruch noch Beschädigungen oder brennende Fahrzeuge seien verzeichnet worden.

Im Vorfeld hatten autonome Gruppierungen ein erhebliches Gewaltpotential bekundet. Noch am Samstagmittag hatte die Polizei eine “aggressive Grundstimmung” beklagt, zwei Beamte waren verletzt worden. Die Polizei bleibt dennoch mit einem Großaufgebot vor Ort: “Wir werden den Morgen beobachten und entsprechend auf die Lage reagieren”, so ein Sprecher. Am Sonntag will die AfD über ihr Spitzenpersonal für die anstehenden Bundestagswahl beraten.