Foto: Joachim Herrmann, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) traut sich das Amt des Bundesinnenministers zu und will im Bundestagswahlkampf mit dem Thema Innere Sicherheit punkten. Herrmann sagte der “Bild am Sonntag”: “Für mich ist klar, dass die Sicherheitspolitik im Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielt. Natürlich werde ich meine Kompetenz zu diesem Thema einbringen. Und ich will gerne nach Kräften meinen Beitrag zu einem Wahlerfolg von CDU und CSU leisten.”

Laut Herrmann würden die aktuellen Statistiken zeigen, dass Bayern das sicherste aller Bundesländer mit der niedrigsten Kriminalitätsrate und der höchsten Aufklärungsquote ist. Deshalb sei seine Botschaft klar: “Mehr Sicherheit ist auch in ganz Deutschland möglich.” In der Bevölkerung gäbe es breite Zustimmung für eine so konsequente Sicherheitspolitik, wie man sie in Bayern seit langem verfolge: “Ich habe den Eindruck, die Bürger in SPD-geführten Ländern wünschen sich oft ein deutliches Mehr an Sicherheit.” Herrmann wünscht sich, dass Horst Seehofer auch nach 2018 Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender bleibt. “Horst Seehofer macht einen sehr guten Job und wir sind mit ihm an der Spitze sehr erfolgreich. Es gibt niemanden in Bayern, der auch nur annähernd so hohe Zustimmungswerte erreicht wie er. Für die CSU und Bayern wäre es das Beste, wenn er auch nach 2018 Ministerpräsident und Parteivorsitzender bleibt. Mit ihm können wir unseren Erfolgskurs fortsetzen.”