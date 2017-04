Foto: Elysee-Palast, über dts Nachrichtenagentur

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Albert Uderzo, Zeichner der Comic-Helden Asterix und Obelix, hat sich besorgt über die bevorstehenden Wahlen in seiner Heimat Frankreich an diesem Wochenende gezeigt. “Wir haben alle Angst, dass Marine Le Pen Präsidentin wird”, sagte der 89-Jährige der “Welt am Sonntag” (23. April 2017). “Denn sie will Europa abschaffen. Sie will den Euro abschaffen. Wenn es dazu kommt, stecken wir komplett in der Klemme.”

Uderzo, der zwei Tage nach den Wahlen, am 25. April, seinen 90. Geburtstag feiern will, sagte, Frankreich mache gerade eine sehr schwierige Zeit durch. “Es ist schade, Frankreich sollte sich ein Beispiel an Deutschland nehmen. Dort scheint vieles besser zu laufen”, sagte er der Zeitung.