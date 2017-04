Foto: Wotan Wilke Möhring, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring, der in seiner Jugend nach eigenen Angaben eine Zeit lang ein “Punk” war, bedauert, dass “Punk ein Modebegriff geworden” ist. “Überall kannst du T-Shirts mit Punk-Sprüchen kaufen”, sagte Möhring der “Bild am Sonntag”. Sogar Omas würden sich die Haare lila färben, “und ein Irokesen-Schnitt ist auch kein No-Go mehr”, so der Schauspieler.

Dennoch gebe es nach wie vor “eine Anarcho-Subkultur”, die im Stadtbild aber nicht mehr so präsent sei. “Es ist inzwischen alles möglich und erlaubt. Das kann einer Rebellion die Kraft nehmen.” In seinem Kinofilm “Happy Burnout” spielt Möhring einen alternden Punk, der kurz davor steht, seine Hartz-IV-Leistungen zu verlieren.