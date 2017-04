Foto: Ursula von der Leyen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will mit Entschlossenheit auf den Angriff islamistischer Talibankämpfer auf eine Militärbasis in Nordafghanistan reagieren. Von der Leyen sagte “Bild am Sonntag”: “Die Taliban werden mit solch hinterhältigen Taten ihre Ziele nie erreichen. Der Anschlag bestärkt uns in der Entschlossenheit, die afghanische Bevölkerung weiter darin zu unterstützen, eigene Sicherheitskräfte in ihrem Land auszubilden und dem Terror die Stirn zu bieten.”

Der “perfide Angriff” der Taliban “zeigt ihren Hass und ihre Brutalität”. Am Freitag hatten Taliban-Kämpfer bei einem ungewöhnlich heftigen Angriff auf eine Militärbasis in der afghanischen Nordprovinz Balch mindestens 140 Soldaten getötet und mehr als 160 verwundet. Auf dem Stützpunkt sind auch Bundeswehrsoldaten im Einsatz, die die afghanische Armee beraten und ausbilden.