Foto: Ashraf Ghani und Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach einem Angriff der Taliban auf eine Militärbasis in der nordafghanischen Provinz Balch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani ihr Beileid ausgesprochen. “Mit großem Entsetzen habe ich die Nachricht über den hinterlistigen, brutalen Angriff der Taliban auf eine Kaserne Ihrer Streitkräfte im Norden Afghanistans aufgenommen”, schreibt Merkel am Samstag in einem Kondolenztelegramm. Ihr Mitgefühl gelte den vielen Verletzten und den Angehörigen der zahlreichen Opfer.

“In diesen schweren Stunden steht Deutschland an der Seite Ihres Landes und Ihrer Mitbürger, die sich gegen den Terror wenden und für eine friedliche, demokratische Zukunft Ihres Landes einsetzen”, so Merkel. Bei dem Angriff am Freitag waren offiziellen Angaben zufolge mindestens 140 Personen ums Leben gekommen. 160 weitere seien verletzt worden. Der Angriff fand in der Nähe von Masar-e Scharif, der Hauptstadt der Provinz, statt.