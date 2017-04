Foto: Schweizer Polizist, über dts Nachrichtenagentur

Bern (dts Nachrichtenagentur) – In der Stadt Unterseen im Schweizer Kanton Bern sind am frühen Samstagmorgen drei Leichen in einer Wohnung entdeckt worden. Die Polizei habe zunächst drei schwerverletzte Personen vorgefunden, berichten lokale Medien. Ein Mann und eine Frau seien noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen.

Ein Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, er verstarb wenig später. Die drei Opfer hätten sich gekannt, zum Motiv der Tat lagen jedoch zunächst keine Informationen vor. Die Polizei habe keine Informationen, ob eine andere Person die drei Personen getötet haben könnte.