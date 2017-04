Foto: Parteitag von Bündnis 90 / Die Grünen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen-Bundestagsfraktion hat vor dem weltweiten “March for Science” an diesem Samstag die Bundesregierung dazu aufgerufen, für die Freiheit der Wissenschaft zu kämpfen. “Es reicht nicht aus, die weltweit massiven Gängelungen in Forschung und Lehre nur zu beobachten und allenfalls Sorge zu äußern”, sagte Kai Gehring, Wissenschaftsexperte der Grünen, der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstag). Nötig sei “aktiver Einsatz” und “deutlicher diplomatischer wie politischer Druck” zum Schutz freier Wissenschaft.

“Wenn in der EU Haushaltsdefizite sanktioniert werden, dann muss das erst Recht für Demokratieabbau gelten”, forderte Gehring. Der Grünen-Abgeordnete begrüßte, dass in Deutschland Bund und Länder geflüchtete Studierende und gefährdete Wissenschaftler mit Stipendien unterstützen. Damit Deutschland “zum Ankerplatz für Talente” werden könne, seien aber deutlich mehr Anstrengungen nötig. Gehring verwies auf das rigorose Vorgehen der Regierungen Polens und Ungarns gegen Wissenschaftseinrichtungen. Auch in der Türkei, in China und Russland, im Iran und Irak oder in Ägypten würden Freizügigkeit und Kooperation von Wissenschaft extrem eingeschränkt. “Immer länger wird die Liste der Länder, in denen Journalisten, Andersgläubige, Andersdenkende sowie Wissenschaftler entlassen, verfolgt, drangsaliert oder eingekerkert werden”, warnte der Parlamentarier mit Blick auf das weltweite Erstarken autoritärer, nationalistischer und rechtspopulistischer Strömungen und Autokratien.