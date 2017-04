Foto: Alternative für Deutschland (AfD), über dts Nachrichtenagentur

Köln (dts Nachrichtenagentur) – In Köln beginnt am Samstag der Bundesparteitag der rechtspopulistischen AfD. Die rund 600 Delegierten wollen sowohl über das Wahlprogramm als auch das Spitzenpersonal für die Bundestagswahl im September beraten. AfD-Chefin Frauke Petry hatte zuletzt den Verzicht auf eine Spitzenkandidatur verkündet. Ein großer Streitpunkt wird der “Zukunftsantrag” von Petry sein, mit dem sie die Partei mit einer “realpolitischen Ausrichtung” und einer Abgrenzung zum Rechtsextremismus umbauen will.

Es werden heftige Auseinandersetzungen zwischen gemäßigtem und rechtem Lager erwartet. Überschattet wird der Parteitag von massiven Gegenprotesten: Mindestens 50.000 Demonstranten wollen dem Aufruf eines breiten Bündnisses folgen. Mehr als 4.000 Polizeibeamte sollen die Veranstaltung absichern.