Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Referendum in der Türkei will die CSU einen Wahlkampf gegen die doppelte Staatsbürgerschaft führen. “CSU und CDU haben eine klare Beschlusslage, die die Rückkehr zum Optionsmodell vorsieht”, sagte Generalsekretär Andreas Scheuer in der aktuellen Ausgabe des “Spiegel”. “Das sollten wir auch im Wahlkampf offensiv vertreten.”

Das Optionsmodell sieht vor, dass in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sich für eine Staatsbürgerschaft entscheiden müssen. Merkel lehnte eine Rückkehr zur Optionspflicht bislang ab, obwohl ein CDU-Parteitag sich im Dezember dafür ausgesprochen hatte. Unterstützung erhält Scheuer von Daniel Günther, dem Spitzenkandidaten der CDU für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein: “Es ist richtig, dass die CDU auf ihrem Parteitag ihre Position gegen den Doppelpass bekräftigt hat”, sagt Günther. “Wir sollten zum Optionsmodell zurückkehren.”