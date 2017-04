Foto: Personalausweis, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi, auch bekannt als Alfons, der “Reporter mit dem Puschelmikrofon”, will deutscher Staatsbürger werden. “Ich mache das jetzt. Ich lebe hier, also will ich mich auch einmischen können”, sagte er der “Welt”.

“Ich muss nur noch den Einbürgerungstest machen.” Über die Entscheidung, neben dem französischen auch einen deutschen Pass zu beantragen, habe er lange nachgedacht. Vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich am kommenden Sonntag sagte Peterfalvi, der seit 25 Jahren in Deutschland wohnt und regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen ist: “Frankreich geht es leider nicht gut.” Es gebe mittlerweile viele Franzosen, die den Deutschen nacheifern wollten. Doch vor Reformen schrecke man zurück: “Alles, was bisher Reform war, war eigentlich Verarschung. Mehr arbeiten für weniger Geld. Das will natürlich keiner. Also kein Franzose. Die Deutschen machen es gerne.” Marine Le Pen, die Kandidatin des Front National, sei “am gefährlichsten für Frankreich und Europa”, sagte Peterfalvi. Den Anschlag in Paris vom Donnerstag kommentierte der Satiriker so: “Wir müssen aufpassen. Wir müssen unsere Werte verteidigen. Und wir dürfen keine Angst haben. Denn, wenn wir Angst haben, werden wir doof. Und dann haben die anderen gewonnen.”